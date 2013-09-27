ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE PPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The AWPR/B-T project involves the construction of about 58km of new dual carriageway. The project is almost exclusively greenfield. It includes the construction of 12 new intersections, extensive drainage, earthworks and pavement works, as well as the construction of over 150 structures (including two significant river crossings). The project will also accommodate a number of intelligent transport system elements.
AWPR/B-T aims at (i) relieving congestion and (ii) improving safety in the road networks in and around Aberdeen.
All the major components of the AWPR/B-T project (the AWPR (Northern Leg, Southern Leg, Fastlink) and Balmedie-Tipperty are classes of development that fall under Annex I of the EIA Directive (Directive 2011/92/EU). EIAs have been undertaken and following a screening assessment on potential adverse impacts on habitat sites, Appropriate Assessments were performed in accordance with the Habitats (92/43/EEC) and Birds Directives (2009/147/EC). Environmental decisions in favour of the projects have been issued by the competent authorities.
The project is to be procured using the Scottish Governments Non-Profit Distributing model. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.