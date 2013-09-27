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ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
340.982.279,64 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 340.982.279,64 €
Verkehr : 340.982.279,64 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2014 : 340.982.279,64 €
Andere Links
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20/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE PPP
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20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE/ BALMEDIE TO TIPPERTY (AWPR/B-T) PPP - Aberdeen Western Peripheral Route
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20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE/ BALMEDIE TO TIPPERTY (AWPR/B-T) PPP - A90 Dualling Balmedie to Tipperty
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE PPP

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2014
20130397
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE/ BALMEDIE TO TIPPERTY (AWPR/B-T) PPP
TRANSPORT SCOTLAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 271 million (EUR 326 million)
GBP 800 million (EUR 960 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The AWPR/B-T project involves the construction of about 58km of new dual carriageway. The project is almost exclusively greenfield. It includes the construction of 12 new intersections, extensive drainage, earthworks and pavement works, as well as the construction of over 150 structures (including two significant river crossings). The project will also accommodate a number of intelligent transport system elements.

AWPR/B-T aims at (i) relieving congestion and (ii) improving safety in the road networks in and around Aberdeen.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All the major components of the AWPR/B-T project (the AWPR (Northern Leg, Southern Leg, Fastlink) and Balmedie-Tipperty are classes of development that fall under Annex I of the EIA Directive (Directive 2011/92/EU). EIAs have been undertaken and following a screening assessment on potential adverse impacts on habitat sites, Appropriate Assessments were performed in accordance with the Habitats (92/43/EEC) and Birds Directives (2009/147/EC). Environmental decisions in favour of the projects have been issued by the competent authorities.

The project is to be procured using the Scottish Governments Non-Profit Distributing model. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
20/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE PPP
20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE/ BALMEDIE TO TIPPERTY (AWPR/B-T) PPP - Aberdeen Western Peripheral Route
20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE/ BALMEDIE TO TIPPERTY (AWPR/B-T) PPP - A90 Dualling Balmedie to Tipperty
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE PPP

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE PPP
Datum der Veröffentlichung
20 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49579646
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130397
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE/ BALMEDIE TO TIPPERTY (AWPR/B-T) PPP - Aberdeen Western Peripheral Route
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219059
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130397
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE/ BALMEDIE TO TIPPERTY (AWPR/B-T) PPP - A90 Dualling Balmedie to Tipperty
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222740
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130397
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE PPP
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137747164
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130397
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE PPP
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Übersicht
ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE/ BALMEDIE TO TIPPERTY (AWPR/B-T) PPP
Datenblätter
ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE PPP

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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