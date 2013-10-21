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KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 75.000.000 €
Industrie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/07/2014 : 75.000.000 €
Andere Links
Related public register
11/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Mehr Sicherheit im Motorsport: EIB finanziert F&E-Projekte der KTM AG

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/07/2014
20130384
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF
KTM AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 164 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The EIB financing is related to R&D focusing on (i) fuel economy, (ii) safety and (iii) development of new materials .

Knowledge Economy 100%
Climate Action (transversal) 50%

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will be carried out in existing facilities already authorised that will not change the scope due to the project; moreover the project does not include any capital expenditures related to test benches for engines or permanent racing and test tracks for motorised vehicles therefore the need for an EIA is unlikely. The Bank’s services will however verify the environmental details during the due diligence.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
11/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Mehr Sicherheit im Motorsport: EIB finanziert F&E-Projekte der KTM AG

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF
Datum der Veröffentlichung
11 Apr 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52436738
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130384
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83811698
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130384
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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11/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF
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Übersicht
KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF
Datenblätter
KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Mehr Sicherheit im Motorsport: EIB finanziert F&E-Projekte der KTM AG

Aktuelles und Storys

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Österreich: Mehr Sicherheit im Motorsport: EIB finanziert F&E-Projekte der KTM AG
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen