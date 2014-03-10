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LONDON (CROYDON) SCHOOLS

Unterzeichnung(en)

Betrag
146.089.945,58 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 146.089.945,58 €
Bildung : 146.089.945,58 €
Unterzeichnungsdatum
22/07/2015 : 146.089.945,58 €
Andere Links
Related public register
11/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LONDON (CROYDON) SCHOOLS
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - LONDON (CROYDON) SCHOOLS
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: 102 Millionen Pfund Sterling für den Bau und die Modernisierung von Schulen im britischen Croydon

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 März 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/07/2015
20130382
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LONDON (CROYDON) SCHOOLS
London Borough of Croydon
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 119 million (GBP 102 million)
EUR 245 million (GBP 210 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project involves an EIB loan of GBP 102m to the London Borough of Croydon to support the extension and refurbishment of about 31 primary and secondary schools, the construction of six new schools and the extension and rehabilitation of about 18 facilities for special educational needs.

The project will contribute to human capital formation and hence the knowledge economy in the United Kingdom. It is aimed at upgrading and modernising the primary and secondary schools estate, including schools for children with special educational needs. The purpose is to enhance the learning environments for students and the working conditions for teachers. The project reinforces the human capital stock of a Member State, making it eligible under Article 309 of the EU Treaty, point (c) Knowledge Economy (Education & Training).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Schools are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as education is an element of social cohesion.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
11/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LONDON (CROYDON) SCHOOLS
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - LONDON (CROYDON) SCHOOLS
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: 102 Millionen Pfund Sterling für den Bau und die Modernisierung von Schulen im britischen Croydon

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LONDON (CROYDON) SCHOOLS
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55878836
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130382
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LONDON (CROYDON) SCHOOLS
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
180377260
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130382
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LONDON (CROYDON) SCHOOLS
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - LONDON (CROYDON) SCHOOLS
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Übersicht
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Datenblätter
LONDON (CROYDON) SCHOOLS
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: 102 Millionen Pfund Sterling für den Bau und die Modernisierung von Schulen im britischen Croydon

Aktuelles und Storys

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Vereinigtes Königreich: 102 Millionen Pfund Sterling für den Bau und die Modernisierung von Schulen im britischen Croydon
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen