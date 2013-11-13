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MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II

Unterzeichnung(en)

Betrag
44.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 44.000.000 €
Verkehr : 44.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/05/2014 : 44.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und Gemeindeverband der Metropolregion Marseille Provence Métropole unterzeichnen ein Finanzierungsprotokoll über 135 Millionen Euro zur Schaffung eines zukunftsfähigen öffentlichen Nahverkehrs

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 November 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/05/2014
20130380
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II
COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 44 million
EUR 274 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet a pour objectif de financer plusieurs composantes du programme d’investissements en transports publics de la Communauté Urbaine de Marseille (MPM) pour la période 2013-2016.

L'opération permettra d'améliorer la qualité de service de l’ensemble des modes du réseau de transport public de l'établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Les trois lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), le pôle d’échanges et l’extension de métro relèvent de l'annexe II de la directive 2011/92/EU. Ces composantes ont fait l’objet d’une EIE, comme prévu par la législation française, et ont reçu l’avis favorable de l’autorité environnementale. Toutes les composantes font partie des actions prévues dans le plan de déplacements urbains pour la période 2013-2023 ayant fait l’objet d’une évaluation stratégique environnementale (ESE). La production du matériel roulant pour les lignes BHNS et le système de tramway aura lieu dans les usines du fabricant et par conséquent se trouve hors du champ de la directive 2011/92/EU.

En tant que collectivité territoriale, la MPM est tenue de respecter les procédures de passation des marchés publics, en conformité avec les textes législatifs français (le code des marchés publics), issus de la transposition des directives communautaires (notamment la Directive 2004/18/EC). La conformité avec la réglementation sera évaluée de manière plus approfondie pendant l’instruction du projet.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50170290
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130380
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II - BHNS Castellane/Luminy
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218883
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130380
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II - BHNS St. Jérôme/Château Gombert
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218768
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130380
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II - Metro et Pôle d'échanges Capitaine Gèze
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221649
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130380
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II - BHNS Bougainville/Vallon de Tuves
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221943
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130380
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91777003
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130380
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Übersicht
MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II
Datenblätter
MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen