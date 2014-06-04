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JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Burundi : 70.000.000 €
Energie : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2014 : 70.000.000 €
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21/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI - Amenagement de Mulembwe
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16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI - Amenagement de Jiji

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juni 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2014
20130366
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI
REGIE DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION DE L'EAU ET DE L'ELECTRICITE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 284 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Jiji and Mulembwe Hydropower Project consists of the construction of two run-of-the-river hydropower plants Jiji (31.5 MW) and Mulembwe (16.5 MW) in southern Burundi as well as an 80 km 110 kV transmission line to evacuate the power to the capital Bujumbura, which is interconnected at national and regional level. The project also includes the supply of electricity to rural communities in the vicinity of the power plants.

The project will almost double the installed power capacity in Burundi, allowing increased access to electricity from a current level of around 4% of the population. The project will contribute to increased supply, reliability and affordability of electricity thus directly contributing to improving living standards, economic activity, growth and development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is subject to a comprehensive ESIA, in line with the principles of EU legislation, including formal public consultation. The project is not expected to have a significant effect on any protected or environmentally-sensitive areas, including bird migration routes. Up to 221 households are expected to require resettlement, mostly as a consequence of the new transmission line. Appropriate compensation will be provided to people affected by the project in accordance with national legislation and lenders' requirements.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Weitere Unterlagen
21/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI - Amenagement de Mulembwe
04/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI - Lignes et Postes Electriques
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI - Amenagement de Jiji
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI - Amenagement de Mulembwe
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53157912
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130366
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Burundi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI
Datum der Veröffentlichung
4 Mar 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53794505
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130366
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Burundi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI - Lignes et Postes Electriques
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57725709
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130366
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Burundi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI - Amenagement de Jiji
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57731545
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130366
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Burundi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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