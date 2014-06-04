JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI

Übersicht
The Jiji and Mulembwe Hydropower Project consists of the construction of two run-of-the-river hydropower plants Jiji (31.5 MW) and Mulembwe (16.5 MW) in southern Burundi as well as an 80 km 110 kV transmission line to evacuate the power to the capital Bujumbura, which is interconnected at national and regional level. The project also includes the supply of electricity to rural communities in the vicinity of the power plants.
The project will almost double the installed power capacity in Burundi, allowing increased access to electricity from a current level of around 4% of the population. The project will contribute to increased supply, reliability and affordability of electricity thus directly contributing to improving living standards, economic activity, growth and development.
The project is subject to a comprehensive ESIA, in line with the principles of EU legislation, including formal public consultation. The project is not expected to have a significant effect on any protected or environmentally-sensitive areas, including bird migration routes. Up to 221 households are expected to require resettlement, mostly as a consequence of the new transmission line. Appropriate compensation will be provided to people affected by the project in accordance with national legislation and lenders' requirements.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Under EFSD+ Guarantee
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Videos
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.