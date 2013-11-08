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KONE LIFTING TECHNOLOGY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
160.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 3.200.000 €
Niederlande : 3.200.000 €
Italien : 11.200.000 €
Finnland : 142.400.000 €
Industrie : 160.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/04/2014 : 3.200.000 €
17/04/2014 : 3.200.000 €
17/04/2014 : 11.200.000 €
17/04/2014 : 142.400.000 €
Andere Links
Related public register
10/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Kone People Flow Technology RDI
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - KONE LIFTING TECHNOLOGY RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 November 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/04/2014
20130354
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KONE PEOPLE FLOW TECHNOLOGY RDI
KONE OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 160 million
EUR 336 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

RDI investments related to elevator and escalator technologies during the period of 2013-2016.

The project focuses on improving the environmental performance, ride comfort, visual design and safety of elevators and escalators.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns primarily investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities without changing their pre-authorised scope. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not expected to be required by EIA Directive 2011/92/EU. The project might, however, also include capital expenditures related to the R&D activities. Whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the project’s appraisal.

The promoter is a private sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
10/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Kone People Flow Technology RDI
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - KONE LIFTING TECHNOLOGY RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Kone People Flow Technology RDI
Datum der Veröffentlichung
10 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49922430
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130354
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Finnland
Niederlande
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - KONE LIFTING TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86848503
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130354
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Finnland
Niederlande
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Kone People Flow Technology RDI
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - KONE LIFTING TECHNOLOGY RDI
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Datenblätter
KONE LIFTING TECHNOLOGY RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen