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YOOX E-COMMERCE PLATFORM

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 45.000.000 €
Dienstleistungen : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/09/2014 : 20.000.000 €
11/09/2014 : 25.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - YOOX E-COMMERCE PLATFORM
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - YOOX E-COMMERCE PLATFORM

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Februar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/09/2014
20130315
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
YOOX E-COMMERCE PLATFORM
YOOX SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million
EUR 105 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments into new software applications and related IT and logistics systems.

The measures aim to optimise and expand the promoter's e-business platform and to increase the efficiency of the delivery process. In addition the new platform will support a wider range of sales channels such as smart phones / tablets and further sales markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments will mainly concern R&D activities most likely within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the R&D program and if needed, the CO2 footprint as well as the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives) will be assessed during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
17/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - YOOX E-COMMERCE PLATFORM
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - YOOX E-COMMERCE PLATFORM

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - YOOX E-COMMERCE PLATFORM
Datum der Veröffentlichung
17 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53702645
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130315
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - YOOX E-COMMERCE PLATFORM
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77020839
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130315
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - YOOX E-COMMERCE PLATFORM
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - YOOX E-COMMERCE PLATFORM
Andere Links
Übersicht
YOOX E-COMMERCE PLATFORM
Datenblätter
YOOX E-COMMERCE PLATFORM

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen