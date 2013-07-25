Übersicht
Construction of the LWOWEK-ODOLANOW gas pipeline in Poland, contributing to increased system capacity, energy security and diversification of natural gas supplies.
The project would add capacity and robustness to the existing Polish gas transmission system and allow better connectivity to new gas supplies, including the Swinoujscie LNG terminal. Increasing penetration of gas will displace less efficient and more polluting sources of energy, thereby contributing to EU objectives of rational use of energy and environmental protection. The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and/or point (c) common interest.
Current information suggests that the project components will fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU), requiring the Promoter to undertake an EIA.
The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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