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LWOWEK-ODOLANOW GAS PIPELINE

Unterzeichnung(en)

Betrag
99.007.510,08 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 99.007.510,08 €
Energie : 99.007.510,08 €
Unterzeichnungsdatum
16/06/2014 : 99.007.510,08 €
Andere Links
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17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LWOWEK-ODOLANOW GAS PIPELINE
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18/12/2018 - Nicht-technische Zusammenfassung - LWOWEK-ODOLANOW GAS PIPELINE - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - LWOWEK-ODOLANOW GAS PIPELINE
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB unterstützt Ausbau des polnischen Gasnetzes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/06/2014
20130291
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LWOWEK-ODOLANOW GAS PIPELINE
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 410 million (EUR 98 million)
PLN 1008 million (EUR 241 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of the LWOWEK-ODOLANOW gas pipeline in Poland, contributing to increased system capacity, energy security and diversification of natural gas supplies.

The project would add capacity and robustness to the existing Polish gas transmission system and allow better connectivity to new gas supplies, including the Swinoujscie LNG terminal. Increasing penetration of gas will displace less efficient and more polluting sources of energy, thereby contributing to EU objectives of rational use of energy and environmental protection. The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and/or point (c) common interest.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current information suggests that the project components will fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU), requiring the Promoter to undertake an EIA.

The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Weitere Unterlagen
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LWOWEK-ODOLANOW GAS PIPELINE
18/12/2018 - Nicht-technische Zusammenfassung - LWOWEK-ODOLANOW GAS PIPELINE - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - LWOWEK-ODOLANOW GAS PIPELINE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB unterstützt Ausbau des polnischen Gasnetzes

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LWOWEK-ODOLANOW GAS PIPELINE
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48898968
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130291
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - LWOWEK-ODOLANOW GAS PIPELINE - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2018
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
89158167
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130291
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LWOWEK-ODOLANOW GAS PIPELINE
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151153915
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130291
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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EIB unterstützt Ausbau des polnischen Gasnetzes

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen