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PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH

Unterzeichnung(en)

Betrag
139.935.247,51 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 139.935.247,51 €
Durchleitungsdarlehen : 139.935.247,51 €
Unterzeichnungsdatum
4/06/2018 : 19.935.247,51 €
14/03/2015 : 120.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/03/2015
20130288
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH
Acceptable banks.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 140 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Line of credit to Egyptian banks for the purpose of financing small and medium sized projects in productive and related sectors in Egypt. The overall objective of the loan is to promote economic growth and employment for Egyptian private sector companies.

The project's objective is to support the local private sector, in particular SMEs. The proposed credit line facility is aimed at the partial financing of small and medium-sized investment projects targeting productive sectors undertaken by private companies. It will improve the availability of long-term funding and the possibility of extending foreign currency loans for the intermediary banks.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Projects co-financed under the proposed facility will be required to comply with the relevant national legal framework and be acceptable to the Bank in line, as appropriate, with the EU Environmental policy and legislation.

Normal procurement rules for EIB global loans will apply.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen