Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 50.000.000 €
Energie : 15.000.000 €
Industrie : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2013 : 15.000.000 €
17/12/2013 : 35.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Energieeffizient Bauen: EIB-Darlehen für klimafreundliche Gebäudesanierung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2013
20130275
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL
Austrian specialised banks acting in the sector of energy efficiency in buildings. One of the Promoter identified being BAUSPARKASSE DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 270 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Funding of energy efficiency investments in social and private residential buildings as well as in public buildings, provided that the projects either reach specified energy levels, or are supported by the Republic of Austria and/or Austrian Regions through dedicated grants programs.

Energy Efficiency and Renewable Energy Climate Action (transversal)

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting schemes that reduce energy consumption, increase the use of renewable energies and thus help to mitigate climate change. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have limited negative environmental impacts. The cumulated impact of sub-projects could instead generate important environmental benefits. The Bank will assess the promoter’s capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information

The majority of the schemes are expected to be developed by private entities that are not subject to EU Procurement Directives. For those schemes where public procedures would apply (e.g. public buildings or publicly owned residential buildings), the promoter will be required to confirm that procurement is carried out in line with the requirements for public sector projects under the relevant national and EU legislation, including publication in the OJEU as and where required.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Energieeffizient Bauen: EIB-Darlehen für klimafreundliche Gebäudesanierung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49601972
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130275
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95473503
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130275
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL
Andere Links
Übersicht
AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL
Datenblätter
AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Energieeffizient Bauen: EIB-Darlehen für klimafreundliche Gebäudesanierung

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Energieeffizient Bauen: EIB-Darlehen für klimafreundliche Gebäudesanierung
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY FL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen