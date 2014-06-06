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AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE)

Unterzeichnung(en)

Betrag
157.415.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 157.415.000 €
Energie : 157.415.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/04/2016 : 33.215.000 €
11/04/2016 : 34.200.000 €
19/12/2016 : 90.000.000 €
Andere Links
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE)
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Neue Allianz zwischen EIB und Akuo Energy zur Umsetzung der Energiewende

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Juni 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/04/2016
20130253
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE)
private company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 157 million
EUR 329 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves an EIB bank-intermediated loan of EUR 250m to support the investment programme of leading independent renewable power producer Akuo Energy in France. The project will consist in a number of renewable energy schemes (wind, solar PV and biomass) backed by long-term electricity purchase agreements with EDF. It will be carried out in the period 2/2013 to 12/2016 and represent new installed capacity of 189 MW for a total investment cost in excess of EUR 500m.

The project contributes to the Climate Action objectives of the Bank, the French government and the EU by supporting innovative renewable energy schemes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All schemes fall under Annex II of the Directive 2011/92/EU. Therefore they can be subject to an Environmental Impact Assessment (EIA) on a case by case basis decision or defined criteria set by the competent authority. Further, compliance with the EU Habitats Directive 92/43/EEC, the EU Birds Directive 79/409/EEC (relevant for the wind farm), and the EU Industrial Emissions Directive 2010/75/EC will be ensured during appraisal.

The Bank will review systems and procedures applied by the promoter, including compliance with relevant national and EU legislation and publication in the Official Journal of the EU where appropriate. The Bank will ensure that suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices will be applied by the promoter and/or the special purpose companies.

Weitere Unterlagen
17/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien du Gâtinais - Dossier d'étude d'impact
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Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Neue Allianz zwischen EIB und Akuo Energy zur Umsetzung der Energiewende

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien du Gâtinais - Dossier d'étude d'impact
Datum der Veröffentlichung
17 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52307018
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130253
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien de la Croix Benjamin
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52299193
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130253
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Ferme Voltaïque - Commune de Ghisonaccia - Etude d'impact
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50267902
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130253
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Ferme Photovoltaïque- Commune de l'Etang Salé - Etude d'impact
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50267656
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130253
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien de Fontaine Mâcon-Etude d'impact et étude de dangers
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57861060
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130253
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE)
Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61294236
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130253
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE) - Etude d'Impact
Datum der Veröffentlichung
19 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131000324
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130253
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE)
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130833891
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130253
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE)
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AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE)
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Weitere Veröffentlichungen