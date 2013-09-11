Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 200.000.000 €
Stadtentwicklung : 20.000.000 €
Wasser, Abwasser : 40.000.000 €
Verkehr : 60.000.000 €
Bildung : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/11/2013 : 20.000.000 €
4/11/2013 : 40.000.000 €
4/11/2013 : 60.000.000 €
4/11/2013 : 80.000.000 €
Andere Links
Related public register
09/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Santander unterzeichnen drei Darlehen zur Erleichterung des Zugangs zu Finanzierungsmitteln für KMU und junge Menschen und zur Förderung von Infrastrukturvorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/11/2013
20130246
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL
BANCO SANTANDER SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework Loan with Banco Santander with target investments in different infrastructure sectors including, amongst others, water, education, and/or transport.

This operation will support infrastructure projects in education, transport, water and urban infrastructure sectors. Some of them will be located in Convergence Regions.
The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest knowledge economy, sustainable transport, environmental protection and urban renewal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project refers to a multi-sector multi-scheme operation classified as Framework Loan and some of the schemes are likely to fall under Annex I or Annex II of the 2011/92/EU Directive. Typical contractual obligations of the intermediaries to verify compliance by the final beneficiaries with the relevant environmental and social standards will apply. It is a requirement that all schemes must be implement and in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
09/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Santander unterzeichnen drei Darlehen zur Erleichterung des Zugangs zu Finanzierungsmitteln für KMU und junge Menschen und zur Förderung von Infrastrukturvorhaben

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49720790
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130246
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Wasser, Abwasser
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125480950
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130246
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Wasser, Abwasser
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
09/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL
Andere Links
Übersicht
SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL
Datenblätter
SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Santander unterzeichnen drei Darlehen zur Erleichterung des Zugangs zu Finanzierungsmitteln für KMU und junge Menschen und zur Förderung von Infrastrukturvorhaben

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Santander unterzeichnen drei Darlehen zur Erleichterung des Zugangs zu Finanzierungsmitteln für KMU und junge Menschen und zur Förderung von Infrastrukturvorhaben
Andere Links
Related public register
09/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen