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ENERGY EFFICIENCY WALLOON SOCIAL HOUSING PIVERT

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 200.000.000 €
Industrie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2013 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGY EFFICIENCY WALLOON SOCIAL HOUSING PIVERT
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY WALLOON SOCIAL HOUSING PIVERT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2013
20130235
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENERGY EFFICIENCY WALLOON SOCIAL HOUSING PIVERT
REGION WALLONIE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 millions
EUR 400 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Amelioration de la performance énergétique des batiments de logement social, en vue de réduire les charges locatives et d'améliorer le confort énergétique de ceux-ci

Le projet consiste à financer la rénovation de logements sociaux en vue d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments. Les travaux porteront principalement sur une rénovation énergétique et d’autre part sur des remises aux normes et travaux de salubrité.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Étant donné la nature, la taille et la localisation des sous-projets - rénovation énergétique de logements sociaux et remise aux normes - la réalisation d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE), telle que définie par la directive Directive 2011/92/EU n'est pas nécessaire. La rénovation des logements sociaux à financer au travers du projet contribuera à l’amélioration du contexte urbain et à une réduction significative des rejets de gaz à effet de serre.

La BEI demandera au promoteur de s’assurer que les marchés relatifs à l’exécution des projets mis en œuvre par les bénéficiaires finaux, sociétés de logement, soient attribués conformément à la législation de l’UE applicable à la passation des marchés (Directive 2004/18/EC) avec publication des avis d’appel d’offres au Journal officiel de l’UE le cas échéant.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGY EFFICIENCY WALLOON SOCIAL HOUSING PIVERT
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY WALLOON SOCIAL HOUSING PIVERT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGY EFFICIENCY WALLOON SOCIAL HOUSING PIVERT
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49225127
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130235
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY WALLOON SOCIAL HOUSING PIVERT
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
138878325
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130235
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGY EFFICIENCY WALLOON SOCIAL HOUSING PIVERT
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY WALLOON SOCIAL HOUSING PIVERT
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Datenblätter
ENERGY EFFICIENCY WALLOON SOCIAL HOUSING PIVERT

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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