ENERGY EFFICIENCY WALLOON SOCIAL HOUSING PIVERT

Übersicht
Amelioration de la performance énergétique des batiments de logement social, en vue de réduire les charges locatives et d'améliorer le confort énergétique de ceux-ci
Le projet consiste à financer la rénovation de logements sociaux en vue d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments. Les travaux porteront principalement sur une rénovation énergétique et d’autre part sur des remises aux normes et travaux de salubrité.
Étant donné la nature, la taille et la localisation des sous-projets - rénovation énergétique de logements sociaux et remise aux normes - la réalisation d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE), telle que définie par la directive Directive 2011/92/EU n'est pas nécessaire. La rénovation des logements sociaux à financer au travers du projet contribuera à l’amélioration du contexte urbain et à une réduction significative des rejets de gaz à effet de serre.
La BEI demandera au promoteur de s’assurer que les marchés relatifs à l’exécution des projets mis en œuvre par les bénéficiaires finaux, sociétés de logement, soient attribués conformément à la législation de l’UE applicable à la passation des marchés (Directive 2004/18/EC) avec publication des avis d’appel d’offres au Journal officiel de l’UE le cas échéant.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.