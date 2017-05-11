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KHARKIV METRO EXTENSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
154.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 154.000.000 €
Verkehr : 154.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2017 : 154.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB-Finanzierung für den Ausbau und die Modernisierung der U-Bahn von Charkiw

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2017
20130199
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KHARKIV METRO EXTENSION
KP KHARKIVSKY METROPOLITEN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 160 million
EUR 330 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Extension of the Kharkiv metro system in Ukraine. The loan would finance the construction of a 3.5 km metro extension towards Odeska. This will be complemented by two new stations, a depot, and purchase of new rolling stock.

The project will improve public transport in Kharkiv by extending the metro network, and making it more attractive for commuters. Consequently, it is expected that the investment will result in a modal shift away from private car use, thus reducing the negative impact of car transport on the environment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the promoter to ensure that all components of the project comply with EIB environmental and social standards. If situated in the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and would be subject to screening. For this purpose, a technical assistance project was put in place in 2016, which produced an environmental and social impact assessment (ESIA) that includes an environmental and social action plan and a stakeholders engagement plan. Furthermore, a resettlement action plan is being prepared, as the project may require resettlement of some households and businesses. The resettlement plan and plans for scrapping old carriages (if any) will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
11/07/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - KHARKIV METRO EXTENSION (English version)
11/07/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - KHARKIV METRO EXTENSION (Ukrainian version)
18/08/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KHARKIV METRO EXTENSION - Stakeholder Engagement Plan
18/08/2017 - Umsiedlungsplan - KHARKIV METRO EXTENSION - Resettlement Action Plan and Livelihood Restoration Plan
22/08/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KHARKIV METRO EXTENSION - Environmental and Social Analysis Report (English version)
24/08/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KHARKIV METRO EXTENSION - Environmental and Social Analysis Report (Ukrainian Version)
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29/12/2020 - Umsiedlungsplan - KHARKIV METRO EXTENSION - План дій із переселення і відновлення засобів існування
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Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB-Finanzierung für den Ausbau und die Modernisierung der U-Bahn von Charkiw

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - KHARKIV METRO EXTENSION (English version)
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76892801
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130199
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - KHARKIV METRO EXTENSION (Ukrainian version)
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2017
Sprache
Ukrainisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76891692
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130199
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KHARKIV METRO EXTENSION - Stakeholder Engagement Plan
Datum der Veröffentlichung
18 Aug 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77674115
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130199
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umsiedlungsplan - KHARKIV METRO EXTENSION - Resettlement Action Plan and Livelihood Restoration Plan
Datum der Veröffentlichung
18 Aug 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77663332
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20130199
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KHARKIV METRO EXTENSION - Environmental and Social Analysis Report (English version)
Datum der Veröffentlichung
22 Aug 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77797384
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130199
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KHARKIV METRO EXTENSION - Environmental and Social Analysis Report (Ukrainian Version)
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2017
Sprache
Ukrainisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77834708
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130199
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KHARKIV METRO EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
25 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75572829
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130199
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - KHARKIV METRO EXTENSION - План дій із переселення і відновлення засобів існування
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2020
Sprache
Ukrainisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
136244587
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20130199
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KHARKIV METRO EXTENSION - План залучення зацікавлених сторін
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2020
Sprache
Ukrainisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
136244013
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130199
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen