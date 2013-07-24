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SAO PAULO ROLLING STOCK

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Brasilien : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/10/2014 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
26/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAO PAULO ROLLING STOCK
Related public register
30/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SAO PAULO ROLLING STOCK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/10/2014
20130153
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SAO PAULO ROLLING STOCK
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS (CPTM)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 765 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the acquisition of passenger train-sets to provide regional passenger services in São Paulo's regional lines operated by CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

The project is expected to include priority investments in rolling stock acquisition forming part of the promoter's medium term business plan to increase the performance of São Paulo's commuter railway lines operated by CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). CPTM currently operates six lines, with a total length of some 260 kilometres. São Paulo's authorities are planning to improve the public transport system by increasing the offer on regional services and expanding the network through the extension of lines 8 and 9 as well as the construction of a new line (line 13) linking São Paulo's Guarulhos International Airport.

The fleet expansion comprises the acquisition of some 75 train units but the exact scope is to be determined during appraisal.


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to bring to an overall improvement of environment thanks to the reduction in transport-related emissions. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's environmental and social standards. All details about these issues will be checked at appraisal stage.


The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
26/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAO PAULO ROLLING STOCK
30/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SAO PAULO ROLLING STOCK

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAO PAULO ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
26 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49410578
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130153
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Brasilien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SAO PAULO ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164959773
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130153
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Brasilien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
26/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAO PAULO ROLLING STOCK
Related public register
30/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SAO PAULO ROLLING STOCK
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Datenblätter
SAO PAULO ROLLING STOCK

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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