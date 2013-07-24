SAO PAULO ROLLING STOCK

Übersicht
The project consists of the acquisition of passenger train-sets to provide regional passenger services in São Paulo's regional lines operated by CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).
The project is expected to include priority investments in rolling stock acquisition forming part of the promoter's medium term business plan to increase the performance of São Paulo's commuter railway lines operated by CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). CPTM currently operates six lines, with a total length of some 260 kilometres. São Paulo's authorities are planning to improve the public transport system by increasing the offer on regional services and expanding the network through the extension of lines 8 and 9 as well as the construction of a new line (line 13) linking São Paulo's Guarulhos International Airport.
The fleet expansion comprises the acquisition of some 75 train units but the exact scope is to be determined during appraisal.
The project is expected to bring to an overall improvement of environment thanks to the reduction in transport-related emissions. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's environmental and social standards. All details about these issues will be checked at appraisal stage.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.