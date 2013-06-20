ENERGY EFFICIENCY - HOTEL REHABILITATION PLAN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
ACCEPTABLE BANKS
The project aims at investments in energy efficiency rehabilitation of hotels throughout Spain, on the back of a national support plan to be launched by the Spanish Climate Change Office (OECC) of the Ministry of Agriculture, Food and Environment. This plan will encourage hotels to achieve reductions in CO2 emissions through improvements in energy efficiency. Financing of eligible projects by hotels of small and medium size and/or located in convergence areas will also be contemplated.
The project concerns mainly the financing of energy efficiency and small renewable energy investments in hotels located in Spain, involving a variety of measures (heating and cooling systems, lighting, energy management systems, solar heaters, etc.). The hotels may contract energy service companies to implement the works, with a possible energy performance guarantee. In principle, projects should be economically and financially profitable.
This project intends to bring environmental benefits by supporting schemes that reduce energy consumption, increase the use of renewable energies and help mitigate climate change. The cumulative impact of the schemes could generate significant environmental benefits. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have limited environmental impacts. The Bank will assess the Financial Intermediary’s capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information.
The promoters of the schemes are private companies not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority, thus not covered by the EU directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.