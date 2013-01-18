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TUBOS REUNIDOS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
59.426.622,02 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 59.426.622,02 €
Industrie : 59.426.622,02 €
Unterzeichnungsdatum
20/05/2020 : 426.622,02 €
25/07/2014 : 7.000.000 €
5/12/2014 : 7.000.000 €
6/11/2013 : 12.629.432,56 €
6/11/2013 : 32.370.567,44 €
Andere Links
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUBOS REUNIDOS RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TUBOS REUNIDOS RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 59 Mio EUR für Innovationsvorhaben von Tubos Reunidos

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/11/2013
20130118
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TUBOS REUNIDOS RDI
TUBOS REUNIDOS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 59 million
EUR 119 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns research, development and innovation (RDI) activities on manufacturing of seamless steel tubes. The project aims at developing new steels and steel tube products in order to respond to customer demand, as well as at developing new manufacturing processes for increased product range, flexibility, delivery lead time, quantities and price. The RDI activities will be carried out in the promoter's existing R&D locations at its manufacturing plants in Amurrio (Alava) and Galindo (Vizcaya), Spain.

The project concerns research, development and innovation activities on seamless steel pipes. The project aims at developing new steels and products in order to respond to customer demand as well as at developing new production processes in order to provide a differential value proposition in terms of range, flexibility, delivery lead time, quantities and price.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes research, development and innovation activities that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and used for this scope and as such should not require an Environmental Impact Assessment (EIA) as per Directive 2011/92/EU.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUBOS REUNIDOS RDI
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TUBOS REUNIDOS RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 59 Mio EUR für Innovationsvorhaben von Tubos Reunidos

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUBOS REUNIDOS RDI
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47772436
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130118
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TUBOS REUNIDOS RDI
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74545499
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130118
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUBOS REUNIDOS RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TUBOS REUNIDOS RDI
Andere Links
Übersicht
TUBOS REUNIDOS RDI
Datenblätter
TUBOS REUNIDOS RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 59 Mio EUR für Innovationsvorhaben von Tubos Reunidos

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 59 Mio EUR für Innovationsvorhaben von Tubos Reunidos
Andere Links
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUBOS REUNIDOS RDI
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TUBOS REUNIDOS RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen