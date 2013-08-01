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DUBLIN LUAS CROSS CITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 150.000.000 €
Verkehr : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/03/2014 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUBLIN LUAS CROSS CITY
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - DUBLIN LUAS CROSS CITY
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DUBLIN LUAS CROSS CITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB unterstützt Ausbau des Dubliner Stadtbahnnetzes LUAS mit 150 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 August 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/03/2014
20130098
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DUBLIN LUAS CITY CROSSING
RAILWAY PROCUREMENT AGENCY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 163 million
EUR 326 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a 5.6 km extension of the Dublin's LUAS light rail system including 13 additional stations, a new depot and the purchase of 10 additional trams. The project will allow the connection between the two existing LUAS red and green lines in the inner city centre.

A connection between the two existing LUAS red and green lines in the inner city centre would be made. The project is expected to further increase the attractiveness of the public transport network, improving accessibility while optimising costs and ensuring a sound environmental performance.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of the EU EIA Directive, according to which the need for a full EIA is decided either on a case-by-case basis by the Competent Authority or on pre-established criteria set by the Member State. In this case an Environmental Impact Assessment has been carried out including public consultation. Further details on the compliance of the project with EU Directives on the environment, including EIA Directive 2011/92/EU, SEA Directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC will be analysed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUBLIN LUAS CROSS CITY
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - DUBLIN LUAS CROSS CITY
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DUBLIN LUAS CROSS CITY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB unterstützt Ausbau des Dubliner Stadtbahnnetzes LUAS mit 150 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUBLIN LUAS CROSS CITY
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49283876
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130098
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - DUBLIN LUAS CROSS CITY
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220585
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130098
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DUBLIN LUAS CROSS CITY
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95037722
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130098
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUBLIN LUAS CROSS CITY
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17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - DUBLIN LUAS CROSS CITY
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Übersicht
DUBLIN LUAS CITY CROSSING
Datenblätter
DUBLIN LUAS CROSS CITY
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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