Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF

Unterzeichnung(en)

Betrag
62.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 62.000.000 €
Dienstleistungen : 62.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2013 : 62.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2013
20130091
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF
EDEKA NORDBAYERN-SACHSEN-THUERINGEN EG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 63 million
EUR 125 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a retail goods warehouse and distribution centre in Berbersdorf (Saxony)

The project concerns a new regional food warehouse and distribution centre for the promoter. The investment comprises storage and cooling facilities for all relevant food market segments. It is located in the triangle Dresden-Leipzig-Chemnitz at the A4-motorway exit “Berbersdorf”.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed project falls under Annex II of EU Directive 2011/92/EU and the requirement for an Environmental Impact Assessment (EIA) will be assessed at appraisal. Should the investment have a potential negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (Habitats Directive 92/43/EC or Birds Directive 79/409/EC), the Bank would require the promoter to act in accordance with the provisions of these Directives as transposed into National Law.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF
Datum der Veröffentlichung
12 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49377686
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130091
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72171174
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130091
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF
Andere Links
Übersicht
EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF
Datenblätter
EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen