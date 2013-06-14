Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

UNICREDIT ENERGIA RINNOVABILE FL II

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/10/2013 : 50.000.000 €
14/10/2013 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNICREDIT ENERGIA RINNOVABILE FL II
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - UNICREDIT ENERGIA RINNOVABILE FL II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/10/2013
20130088
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNICREDIT ENERGIA RINNOVABILE FL II
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to support small to medium-scale investments in renewable energy and energy efficiency sectors, contributing to the EU energy and climate change objectives.

The proposed operation would support a series of investments in renewable energy and energy efficiency that would contribute to the EU energy and climate change objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that help to mitigate climate change. Due to their technical characteristics, the subprojects to be proposed for allocation are likely to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The Bank will check that the financial intermediary has maintained its capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental as appraised during the previous similar operation.

The Bank will review systems and procedures applied by the financial intermediary during appraisal, including making sure that sub-schemes’ promoters are, where applicable, in compliance with the EU Procurement Directive 2004/17/EC and its transposition into national legislation.

Weitere Unterlagen
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNICREDIT ENERGIA RINNOVABILE FL II
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - UNICREDIT ENERGIA RINNOVABILE FL II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNICREDIT ENERGIA RINNOVABILE FL II
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48612552
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130088
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - UNICREDIT ENERGIA RINNOVABILE FL II
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125439881
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130088
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNICREDIT ENERGIA RINNOVABILE FL II
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - UNICREDIT ENERGIA RINNOVABILE FL II
Andere Links
Übersicht
UNICREDIT ENERGIA RINNOVABILE FL II
Datenblätter
UNICREDIT ENERGIA RINNOVABILE FL II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen