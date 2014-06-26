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GROUPED LOAN FOR SMES II

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/07/2016 : 20.000.000 €
28/07/2016 : 40.000.000 €
13/09/2016 : 40.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Juni 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/07/2016
20130030
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GROUPED LOAN FOR SMES II
A number of commercial banks with strong SME lending activities in Greece.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for banks operating in Greece (including branch networks of foreign banks) for the exclusive financing of projects promoted by small and medium-sized companies (SMEs) in the fields of industry, tourism, and services in Greece.

(a) Financing of projects carried out by SMEs (b) Improvement of access to medium and long-term finance supporting SMEs

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

This operation, subject to the approval by EIB's Governing Bodies, would be signed under the Guarantee Fund for Greek SMEs ("SME GF"), which was set up in 2012 by the EIB in close cooperation with the European Commission and the Greek Authorities using Structural Funds dedicated to Greece.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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