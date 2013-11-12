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ENI EDISON SECURITY OF SUPPLY

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.080.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 1.080.000.000 €
Energie : 1.080.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2014 : 130.000.000 €
18/12/2014 : 150.000.000 €
20/12/2013 : 200.000.000 €
5/01/2015 : 200.000.000 €
18/04/2014 : 400.000.000 €
Andere Links
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12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SECURITY OF SUPPLY - Elettra
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12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SECURITY OF SUPPLY - Bonaccia NW
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12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SECURITY OF SUPPLY - Clara NW ESIA
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12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SECURITY OF SUPPLY - Fauzia
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26/02/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENI EDISON SECURITY OF SUPPLY
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30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ENI EDISON SECURITY OF SUPPLY
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Die EIB unterstützt das 2,7-Mrd-EUR-Programm der Eni zur Sicherung der Energieversorgung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 November 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2013
20130018
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SECURITY OF SUPPLY
The Promoter is a major integrated energy company. Some project components will be carried out by the Promoter under a Joint Venture (JV) with another company, which is also requesting from EIB funding for certain components.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1080 million
EUR 1600 million
Ort
Sektor(en)
  • Energie - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
Beschreibung
Ziele

Development of gas production in Italy for the security of energy supply.

The project will contribute to the development of indigenous resources to supply Italy's energy requirements that would otherwise be met by imports. Increased gas production in Italy will reduce dependence on imports, thereby contributing to improved security of energy supply. The scale of the project is significant and would be expected to contribute positively to economic activity in the zones of implementation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All new project components fall under Annex 1 of Directive 2011/92/EU and will require a full EIA. Other project components, including side-tracking and workover of existing wells, fall under Annex 2 and have been screened out from requiring full EIAs by the competent authorities.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SECURITY OF SUPPLY - Elettra
12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SECURITY OF SUPPLY - Bonaccia NW
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SECURITY OF SUPPLY - Elettra
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220373
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130018
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SECURITY OF SUPPLY - Bonaccia NW
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220589
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130018
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SECURITY OF SUPPLY - Clara NW ESIA
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221786
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130018
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SECURITY OF SUPPLY - Fauzia
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221927
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130018
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENI EDISON SECURITY OF SUPPLY
Datum der Veröffentlichung
26 Feb 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133956209
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130018
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ENI EDISON SECURITY OF SUPPLY
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
257405107
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20130018
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SECURITY OF SUPPLY - Elettra
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SECURITY OF SUPPLY
Datenblätter
ENI EDISON SECURITY OF SUPPLY
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen