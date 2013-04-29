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TERNA RETI ELETTRICHE V

Unterzeichnung(en)

Betrag
570.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 570.000.000 €
Energie : 570.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/07/2013 : 570.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 570 Mio EUR an die Terna für das Stromnetz in Süditalien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 April 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/07/2013
20130015
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TERNA RETI ELETTRICHE V
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 570 million
EUR 1160 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project consists of a multi-component investment programme aimed at reinforcing the Italian electricity transmission system. The programme indicatively encompasses 14 large transmission sub-projects located across several regions of Italy, including an electricity storage pilot project based on sodium sulfur stationary batteries.

The proposed Project aims to reduce congestion, improve the reliability and quality of supply and support the integration of renewable generation facilities in the Italian power system. A significant part of the investments is located in the country's southern regions which are convergence regions. By supporting the integration of renewable generation facilities, notably onshore wind, the project will also contribute to reducing CO2 emissions. Finally, operating activities related to grid applications of sodium sulfur stationary batteries could support innovation and technical development in the field of electricity storage.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By their technical characteristics some sub-projects of the programme fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive. The impacts that can be typically expected for these sub-projects relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields noise nuisance, birds’ collision and mortality and impact on sea-bed flora and fauna. Environmental impact studies have been carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC/ and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TERNA RETI ELETTRICHE V
16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - TERNA RETI ELETTRICHE V - Nuovo elettrodotto in Singola Terna a 380 kV Paternò - Priolo
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Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 570 Mio EUR an die Terna für das Stromnetz in Süditalien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TERNA RETI ELETTRICHE V
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47880245
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130015
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - TERNA RETI ELETTRICHE V - Nuovo elettrodotto in Singola Terna a 380 kV Paternò - Priolo
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219823
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130015
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - TERNA RETI ELETTRICHE V - Elettrodotto 380 kV Trasversale Calabra
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220187
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130015
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - TERNA RETI ELETTRICHE V - Elettrodotto a 380 kV in DT Udine Ovest-Redipuglia
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220691
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130015
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - TERNA RETI ELETTRICHE V - Nuovo elettrodotto a 380 kV Sorgente-Rizziconi
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221104
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130015
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - TERNA RETI ELETTRICHE V - Elettrodotto a 380 kV Villanova - Gissi
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221757
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130015
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - TERNA RETI ELETTRICHE V - Elettrodotto 380 kV Cassano-Chiari
Datum der Veröffentlichung
17 Apr 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59927518
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130015
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - TERNA RETI ELETTRICHE V
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132038481
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130015
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Übersicht
TERNA RETI ELETTRICHE V
Datenblätter
TERNA RETI ELETTRICHE V
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 570 Mio EUR an die Terna für das Stromnetz in Süditalien

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Weitere Veröffentlichungen