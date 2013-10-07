PGE POWER GENERATION

Übersicht
The project comprises four gas-fired, combined heat and power (CHP) plants in various locations in Poland. The new units will be located within the boundaries of the existing heat and power generating facilities and replace obsolete coal-fired installations.
The projects will contribute to meeting heat and electricity demand at a competitive cost using natural gas as a a fuel source. All components of the project are located in a convergence region. The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest of the Treaty on the functioning of the EU. The financing of these investments will contribute to the EIB's lending priority policies on energy efficiency, diversification and security of supply, climate action, and on convergence regions.
The project falls either under Annex 1 or Annex 2 of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The projects falling under Annex 2 were screened out by the competent authority in accordance with the national legislation. The environmental aspects of all four projects and the completed EIAs will be assessed during the appraisal. All the plants will be located on brown field sites within the boundaries of existing facilities. It is expected that the electricity generated by the plants will be co-generated at high efficiency as defined by the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU.
The Bank will confirm during the appraisal that the promoter procures the contracts in accordance with the applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.