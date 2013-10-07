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PGE POWER GENERATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
114.168.550,04 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 114.168.550,04 €
Energie : 114.168.550,04 €
Unterzeichnungsdatum
27/10/2015 : 114.168.550,04 €
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16/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PGE POWER GENERATION
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17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - PGE POWER GENERATION
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PGE POWER GENERATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Investitionen der PGE im Energiesektor mit 2 Milliarden Zloty

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/10/2015
20120688
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PGE POWER GENERATION
Private sector company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 490 million (EUR 117 million)
PLN 1960 million (EUR 466 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises four gas-fired, combined heat and power (CHP) plants in various locations in Poland. The new units will be located within the boundaries of the existing heat and power generating facilities and replace obsolete coal-fired installations.

The projects will contribute to meeting heat and electricity demand at a competitive cost using natural gas as a a fuel source. All components of the project are located in a convergence region. The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest of the Treaty on the functioning of the EU. The financing of these investments will contribute to the EIB's lending priority policies on energy efficiency, diversification and security of supply, climate action, and on convergence regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls either under Annex 1 or Annex 2 of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The projects falling under Annex 2 were screened out by the competent authority in accordance with the national legislation. The environmental aspects of all four projects and the completed EIAs will be assessed during the appraisal. All the plants will be located on brown field sites within the boundaries of existing facilities. It is expected that the electricity generated by the plants will be co-generated at high efficiency as defined by the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU.

The Bank will confirm during the appraisal that the promoter procures the contracts in accordance with the applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal.

Weitere Unterlagen
16/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PGE POWER GENERATION
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - PGE POWER GENERATION
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PGE POWER GENERATION
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Investitionen der PGE im Energiesektor mit 2 Milliarden Zloty

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PGE POWER GENERATION
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50404130
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120688
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - PGE POWER GENERATION
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222370
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120688
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PGE POWER GENERATION
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
89163912
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120688
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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