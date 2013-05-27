LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Le projet consiste en un programme d’évolution et de modernisation du métro, destiné à résoudre l’ensemble des problèmes actuels pour les trente prochaines années.
Le doublement des rames et des quais permettront d'accueillir l'évolution du trafic prévue.
L’aménagement d’une partie des rames existantes et la production des nouvelles rames aura lieu dans les usines du fabricant et par conséquent se trouve hors du champ de la directive 2011/92/EU. Les rames non aménagées seront utilisées sur la ligne 2 afin d’accroître sa capacité. Les autres composantes relèvent de l'annexe II de la directive 2011/92/EU et par conséquent la nécessité de mener une étude d’impact environnemental (EIE) est déterminée, soit au cas par cas, soit par des critères fixés par l'État membre. La nécessité de mener une EIE sera donc vérifiée lors de l’instruction du projet.
En tant qu'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), Lille Metropole est tenue de respecter les procédures de passation des marchés publics, en conformité avec les textes du droit français, issus de la transposition des directives communautaires (plus particulièrement la directive 2004/17 ICE). La Banque exigera du promoteur qu'il veille à ce que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été / soient publiés dans le Journal Officiel de I'UE et attribués conformément à la législation européenne applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.