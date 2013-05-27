Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 300.000.000 €
Verkehr : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/06/2016 : 100.000.000 €
29/08/2013 : 100.000.000 €
25/03/2015 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt 300 Mio EUR für die Modernisierung der Stadtbahn von Lille

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/08/2013
20120682
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO
COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 millions
EUR 572 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet consiste en un programme d’évolution et de modernisation du métro, destiné à résoudre l’ensemble des problèmes actuels pour les trente prochaines années.

Le doublement des rames et des quais permettront d'accueillir l'évolution du trafic prévue.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

L’aménagement d’une partie des rames existantes et la production des nouvelles rames aura lieu dans les usines du fabricant et par conséquent se trouve hors du champ de la directive 2011/92/EU. Les rames non aménagées seront utilisées sur la ligne 2 afin d’accroître sa capacité. Les autres composantes relèvent de l'annexe II de la directive 2011/92/EU et par conséquent la nécessité de mener une étude d’impact environnemental (EIE) est déterminée, soit au cas par cas, soit par des critères fixés par l'État membre. La nécessité de mener une EIE sera donc vérifiée lors de l’instruction du projet.

En tant qu'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), Lille Metropole est tenue de respecter les procédures de passation des marchés publics, en conformité avec les textes du droit français, issus de la transposition des directives communautaires (plus particulièrement la directive 2004/17 ICE). La Banque exigera du promoteur qu'il veille à ce que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été / soient publiés dans le Journal Officiel de I'UE et attribués conformément à la législation européenne applicable.

Weitere Unterlagen
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt 300 Mio EUR für die Modernisierung der Stadtbahn von Lille

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48558247
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120682
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO
Andere Links
Übersicht
LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO
Datenblätter
LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt 300 Mio EUR für die Modernisierung der Stadtbahn von Lille

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt 300 Mio EUR für die Modernisierung der Stadtbahn von Lille
Andere Links
Related public register
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen