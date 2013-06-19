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KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Pakistan : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2013 : 100.000.000 €
Andere Links
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17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT
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20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT - Resettlement Action Plan
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20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT - Revision of Feasibility Study- Keyal Khwar Hydropower Project
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20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT - Environmental Management Plan
Zugehörige Pressemitteilungen
Pakistan: Darlehen über 100 Mio EUR für erneuerbare Energien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2013
20120678
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT
The proposed loan would be granted to the Islamic Republic of Pakistan for on-lending to Water and Power Development Authority, a semi-autonomous public agency under the aegis of the Ministry of Water and Power.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 222 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Keyal Khwar Hydropower comprises a medium-sized (122 MW) run-of-river hydropower plant with a small 1.5 ha reservoir for daily regulation (dam height of 38m). It is located on a tributary of the Indus River in northern Pakistan. This operation is proposed for co-financing with Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) as lead financier under the Mutual Reliance Initiative.

The proposed loan would support the deployment of renewable energy in Pakistan by the financing of a medium-sized run-of-river hydropower plant with a small 1.5 ha reservoir for daily regulation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An Environmental Impact Assessment was undertaken by the promoter and updated with supplementary studies in line with the Environmental and Social Impact Assessment requirements of KfW (the lead financier). The site of the reservoir is unpopulated and will not affect residents or cultivation. The negative social impacts are associated with the civil works and the widening of the access road that will affect people, housing and livelihoods along the route. On the positive side, the project will benefit local residents through improved transportation and employment opportunities. The project will not have significant negative impacts on sites of nature conservation and shall meet EIB environmental and social standards.

The promoter will be required to implement the project in accordance with KfW procurement rules and procedures, and in compliance with the requirements and standards agreed between EIB and KfW for projects under the Mutual Reliance Initiative for operations outside the EU, as foreseen in the Bank's Guide to Procurement. In particular, calls for international tenders will be published in the EU Official Journal in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT
20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT - Resettlement Action Plan
20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT - Revision of Feasibility Study- Keyal Khwar Hydropower Project
20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT - Environmental Management Plan
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Pakistan: Darlehen über 100 Mio EUR für erneuerbare Energien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48968573
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120678
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Pakistan
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT - Resettlement Action Plan
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219899
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120678
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Pakistan
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT - Revision of Feasibility Study- Keyal Khwar Hydropower Project
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222737
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120678
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Pakistan
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT - Environmental Management Plan
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219822
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120678
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Pakistan
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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