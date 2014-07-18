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PULA HOSPITAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kroatien : 40.000.000 €
Gesundheit : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/06/2015 : 40.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Kroatien: EIB unterstützt die Modernisierung der kroatischen Gesundheits-infrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Juli 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/06/2015
20120669
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PULA HOSPITAL
OPCA BOLNICA PULA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 96 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of rehabilitation and extension of the General Hospital in Pula, including the consolidation of the hospital premises on a single site. The project is located in Pula, in the County of Istria, Republic of Croatia.

The objective of the project is to facilitate the provision of modern healthcare services by upgrading, extending and consolidating the hospital infrastructure.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EU Directive 2011/92/EU; however, the project may fall under the Annex II of the Directive in relation to urban development, in which case the decision on whether an EIA is needed or not is up to the local competent authorities. The Bank's services will verify all the environmental details and the decision of the competent authorities during the due diligence.

The Promoter has informed the Bank that works will be procured according to the public procedures regulated by the Public Procurement Act of the Republic of Croatia, which is fully aligned with European procurement legislation. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable national and EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC and once transposed the new Dir. 2014/24/EC on public procurement, and Dir. 2007/66/EC [amending Directive 1989/665/EEC on remedies for the public sector]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Kroatien: EIB unterstützt die Modernisierung der kroatischen Gesundheits-infrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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