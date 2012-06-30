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OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 500.000.000 €
Energie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2013 : 500.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2013
20120630
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECT
TENNET TSO GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construct and maintain three separate offshore grid connections (HelWin1, SylWin1 and DolWin1) to the German Electricity Grid.

By developing offshore grid connections and linking wind farms to the German Electricity Grid, it helps the country to shift away from nuclear power generation. Moreover by supporting the integration of over 2.2 GW of offshore wind generation into the grid, the project will significantly contribute to reduce CO2 emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Underground/undersea cables and converter stations, both onshore and offshore, by virtue of their technical characteristics are neither listed under Annex I nor Annex II of the EIA Directive. Given the size of the links, however, the competent authorities requested detailed environmental studies including public consultation. Appropriate Assessments of impacts on biodiversity (Habitat and Birds Directive) have been carried out during all authorisation processes with close consultation of relevant National Park authorities. Details will be assessed during appraisal to verify compliance with the Bank’s environmental policy.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Kommentar(e)

The project cost is not disclosed as it is commercially confidential.

Weitere Unterlagen
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49983066
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120630
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219058
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120630
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72622822
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120630
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECT
Datenblätter
OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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