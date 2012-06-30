OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Construct and maintain three separate offshore grid connections (HelWin1, SylWin1 and DolWin1) to the German Electricity Grid.
By developing offshore grid connections and linking wind farms to the German Electricity Grid, it helps the country to shift away from nuclear power generation. Moreover by supporting the integration of over 2.2 GW of offshore wind generation into the grid, the project will significantly contribute to reduce CO2 emissions.
Underground/undersea cables and converter stations, both onshore and offshore, by virtue of their technical characteristics are neither listed under Annex I nor Annex II of the EIA Directive. Given the size of the links, however, the competent authorities requested detailed environmental studies including public consultation. Appropriate Assessments of impacts on biodiversity (Habitat and Birds Directive) have been carried out during all authorisation processes with close consultation of relevant National Park authorities. Details will be assessed during appraisal to verify compliance with the Bank’s environmental policy.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
The project cost is not disclosed as it is commercially confidential.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.