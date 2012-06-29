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LENZING INNOVATIVE FIBRES (RSFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2013 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
07/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LENZING INNOVATIVE FIBRES (RSFF)
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - LENZING INNOVATIVE FIBRES (RSFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: 100 Mio. Euro für F&E: EIB unterstützt Forschung der Lenzing AG

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2013
20120629
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LENZING INNOVATIVE FIBRES (RSFF)
LENZING AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 248 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of: (i) Lenzing's research and development (R&D) activities in Man-Made Cellulose (MMC) fibres and (ii) selected, proprietary process innovations to pilot the industrial-scale feasibility to produce new, high quality MMC fibres. Most of the R&D activities will be carried out in the promoter's R&D centre in Lenzing, Austria. The R&D component encompasses the expenditures from 2013 up to and including 2016. The selected capital expenditures to test the feasibility of the new fibres are budgeted for 2013 and 2014.

The top priority of the project is to develop higher quality MMC products that will enable the promoter to speed up its penetration of higher-margin markets using specialty fibres for textiles or nonwovens.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investment in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. However, the project also includes investments associated to the pilot implementation at industrial scale of proprietary innovations focusing on processes which are listed in the Annex II (pre-treatment of fibres or textiles) of the EIA Directive and for which an EIA has actually been requested by the Competent Authorities. The status of the EIA process will be checked by the Bank services during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
07/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LENZING INNOVATIVE FIBRES (RSFF)
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - LENZING INNOVATIVE FIBRES (RSFF)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: 100 Mio. Euro für F&E: EIB unterstützt Forschung der Lenzing AG

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LENZING INNOVATIVE FIBRES (RSFF)
Datum der Veröffentlichung
7 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48533744
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120629
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - LENZING INNOVATIVE FIBRES (RSFF)
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53223520
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120629
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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07/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LENZING INNOVATIVE FIBRES (RSFF)
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17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - LENZING INNOVATIVE FIBRES (RSFF)
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Übersicht
LENZING INNOVATIVE FIBRES (RSFF)
Datenblätter
LENZING INNOVATIVE FIBRES (RSFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: 100 Mio. Euro für F&E: EIB unterstützt Forschung der Lenzing AG

Aktuelles und Storys

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Österreich: 100 Mio. Euro für F&E: EIB unterstützt Forschung der Lenzing AG
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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