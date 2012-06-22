Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
94.559.541,34 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 94.559.541,34 €
Stadtentwicklung : 94.559.541,34 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2015 : 23.430.727,06 €
21/11/2014 : 71.128.814,28 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PL
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Related public register
07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Przebudowa ul. Zwycięskiej i Kutrzeby - Aneks Kutrzeby
Related public register
07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Przebudowa ul. Starogroblowej
Related public register
07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Przebudowa ul. Zwycięskiej i Kutrzeby - NTS Kutrzeby
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Related sub-project
WROCLAW NARODOWE FORUM MUZYKI (FL 2012-0622)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/11/2014
20120622
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
CITY OF WROCLAW
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 400 million (EUR 97 million)
PLN 2000 million (EUR 483 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of multi-sector urban infrastructure investment projects in the city of Wroclaw.

The project will support a multi-sector investment programme of the City of Wroclaw, which is located in a Convergence region (Dolnoslaskie Region, western Poland). The project will support selected areas such as transport, housing, education, health and social care, culture and other public infrastructure. It is therefore eligible for support under Article 309 of the TFEU point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest: sustainable communities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a multi-scheme operation classified as a Framework Loan and some of the schemes may eventually fall under Annex II of the EIA 2011/92/EU Directive. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The promoter, the City of Wroclaw, will be required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC), including the publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Przebudowa ul. Zwycięskiej i Kutrzeby - Aneks Kutrzeby
07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Przebudowa ul. Starogroblowej
07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Przebudowa ul. Zwycięskiej i Kutrzeby - NTS Kutrzeby
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Projekte zum thema
Related sub-project
WROCLAW NARODOWE FORUM MUZYKI (FL 2012-0622)
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48176562
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120622
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222367
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120622
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Przebudowa ul. Zwycięskiej i Kutrzeby - Aneks Kutrzeby
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62944463
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120622
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Przebudowa ul. Starogroblowej
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62944597
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120622
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Przebudowa ul. Zwycięskiej i Kutrzeby - NTS Kutrzeby
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62944464
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120622
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134170622
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120622
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Related public register
07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Przebudowa ul. Zwycięskiej i Kutrzeby - Aneks Kutrzeby
Related public register
07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Przebudowa ul. Starogroblowej
Related public register
07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Przebudowa ul. Zwycięskiej i Kutrzeby - NTS Kutrzeby
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Andere Links
Übersicht
WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Datenblätter
WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PL
Related sub-project
WROCLAW NARODOWE FORUM MUZYKI (FL 2012-0622)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen