Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ELECTROLUX WHITE GOODS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 3.000.000 €
Rumänien : 3.000.000 €
Ungarn : 4.500.000 €
Deutschland : 21.000.000 €
Schweden : 42.000.000 €
Italien : 76.500.000 €
Industrie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/05/2015 : 3.000.000 €
11/05/2015 : 3.000.000 €
11/05/2015 : 4.500.000 €
11/05/2015 : 21.000.000 €
11/05/2015 : 42.000.000 €
11/05/2015 : 76.500.000 €
Andere Links
Related public register
19/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB unterstützt Entwicklung energieeffizienterer Haushaltsgeräte bei Electrolux

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Februar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/05/2015
20120520
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
ELECTROLUX AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises a selection of planned expenditures in Research, Development and Innovation for the development of energy efficient white goods and small home electric appliances. The project will be carried out in existing R&D centres in Sweden, Italy, Germany and to a lesser extent in other smaller R&D facilities in the EU.

The financing supports the promoter’s leading research into improved performance, user-friendliness, lower energy consumption and lower use of resources (such as water) for a range of household goods.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An Environmental Impact Assessment is therefore not needed as per EIA directive 2011/92/EU. However, the full environmental details will be investigated during the project due diligence.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank will verify details during the project due diligence.

Weitere Unterlagen
19/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB unterstützt Entwicklung energieeffizienterer Haushaltsgeräte bei Electrolux

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
Datum der Veröffentlichung
19 Jun 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48796806
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120520
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Ungarn
Italien
Polen
Rumänien
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75667136
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120520
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Ungarn
Italien
Polen
Rumänien
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
19/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
Andere Links
Übersicht
ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
Datenblätter
ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB unterstützt Entwicklung energieeffizienterer Haushaltsgeräte bei Electrolux

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB unterstützt Entwicklung energieeffizienterer Haushaltsgeräte bei Electrolux
Andere Links
Related public register
19/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTROLUX WHITE GOODS RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen