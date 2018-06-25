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PLAN SANTE FRANCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 250.000.000 €
Gesundheit : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/07/2019 : 50.000.000 €
18/06/2019 : 80.000.000 €
14/10/2022 : 120.000.000 €
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13/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLAN SANTE FRANCE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/06/2019
20120494
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PLAN SANTE FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 3000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet, sous forme d'un "prêt-cadre" intermédié, finance la modernisation des établissements de santé public en France pendant la période 2019-2022. Les investissements de petite et moyenne dimension (entre EUR 1 million et EUR 50 millions) inclus aussi les domaines sanitaire et médico-social privés à but non lucratif participant aux activités du service public.

Ce programme vise à poursuivre l'action de modernisation de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire français en cohérence avec la politique de santé nationale et sa déclinaison au niveau régional.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Les hôpitaux et installations de santé ne sont pas spécifiquement listés dans la directive 2014/52/EU (amendant la directive 2011/92/EU) relative aux Evaluations des Incidences sur l'Environnement (EIE), mais peuvent dans certains cas faire partie d'opérations de développement urbain qui sont listées à l'annexe II de ladite directive. La banque exigera au demeurant du promoteur qu'il veille à ce que les aspects environnementaux et sociaux soient traités en conformité avec les directives communautaires et les réglementations nationales pour chacune des composantes du programme au fur et à mesure de leur engagement effectif.

La Banque exigera du Promoteur qu'il veille à ce que les marchés pour la mise en oeuvre du projet aient été ou soient attribués en conformité avec la législation applicable de l'UE (la Directive 2014/24/EU ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

Weitere Unterlagen
13/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLAN SANTE FRANCE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLAN SANTE FRANCE
Datum der Veröffentlichung
13 Nov 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81479819
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120494
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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13/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLAN SANTE FRANCE
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Datenblätter
PLAN SANTE FRANCE

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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