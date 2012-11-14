Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY AT 2

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 20.000.000 €
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2013 : 20.000.000 €
Andere Links
Related public register
20/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY AT 2
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY AT 2
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Darlehen für IST Austria: EIB unterstützt Forschung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 November 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2013
20120487
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY AT 2
NOE LANDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT MBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 92 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project comprises the new construction of three buildings located on a campus housing the Institute of Science and Technology Austria (ISTA), an institute for basic research established by Law in 2006 and operational since 2008.

The project will assist Austria in extending and improving its basic research infrastructure in the natural and life sciences. Accordingly, the project is consistent with EU objectives associated with the EU Horizon 2020 programme and actions aimed at increasing investment in basic research infrastructure.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Public research institutes are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. The buildings will be required to at least meet the relevant national targets on energy efficiency. The actual design energy performance of the buildings and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
20/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY AT 2
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY AT 2
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Darlehen für IST Austria: EIB unterstützt Forschung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY AT 2
Datum der Veröffentlichung
20 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46483807
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120487
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY AT 2
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88158964
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120487
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
20/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY AT 2
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY AT 2
Andere Links
Übersicht
INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY AT 2
Datenblätter
INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY AT 2
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Darlehen für IST Austria: EIB unterstützt Forschung

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Darlehen für IST Austria: EIB unterstützt Forschung
Andere Links
Related public register
20/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY AT 2
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY AT 2

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen