PUBLIC R&D PROGRAMS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Financing of R&D activities and investments in public research infrastructures and organisations across Spain.
This investment programme concerns co-financing of selected public investments as envisaged in the Spanish National Strategic Plan for Scientific and Technological Research and Innovation (2013-2016). The allocation of funds to beneficiaries will be organised via competitive tenders.
The project’s operational RDI activities do not fall under Annex I or II of the EIA Directive. Most of the RDI activities are expected to be carried out in existing facilities already used for the same scope and as such do not require a mandatory EIA. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the promoter's procedures in place to ensure compliance with the relevant environmental regulations.
The Bank will require the Promoter, as a public administration entity, to follow the EU public procurement rules (directives 2004/17/EC and 2007/18/EC) as implemented by national law. This shall include publication in the EU Official Journal, as and where appropriate. The promoter plans to award generally RDI funds competitively through calls for tender.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.