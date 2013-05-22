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PLAN HOPITAL AVENIR

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 600.000.000 €
Gesundheit : 600.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/04/2016 : 100.000.000 €
8/02/2016 : 100.000.000 €
20/11/2014 : 100.000.000 €
19/12/2013 : 150.000.000 €
18/12/2013 : 150.000.000 €
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Related public register
08/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLAN HOPITAL AVENIR
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PLAN HOPITAL AVENIR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und Caisse des Dépôts finanzieren Krankenhaus von Melun mit 121 Millionen Euro
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB unterzeichnet Absichtserklärung für das „Programme Hôpital Avenir“

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2013
20120467
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PLAN HOPITAL AVENIR
ACCEPTABLE BANK(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 600 million
EUR 5411 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Stratégie et programme de construction, rénovation et rationalisation géographique des hôpitaux de France.

Financement de projets de petite et moyenne dimension mis en oeuvre par les institutions publiques dans une logique de rationalisation de l'offre de soins territoriales (solidarité, soutenabilité, organisation territoriale rationalisée).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur.

Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur.

Weitere Unterlagen
08/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLAN HOPITAL AVENIR
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PLAN HOPITAL AVENIR
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLAN HOPITAL AVENIR
Datum der Veröffentlichung
8 Feb 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48566499
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120467
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PLAN HOPITAL AVENIR
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87230162
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120467
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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08/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLAN HOPITAL AVENIR
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PLAN HOPITAL AVENIR
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Übersicht
PLAN HOPITAL AVENIR
Datenblätter
PLAN HOPITAL AVENIR
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen