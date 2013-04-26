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BS LOAN FOR SMES-MID CAPS AND OTHER PRIORITIES

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowenien : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2015 : 20.000.000 €
21/10/2013 : 30.000.000 €
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Slowenien: EIB unterstützt KMU- und Midcap-Vorhaben über die BS
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Slowenien: Die EIB unterstützt weiterhin KMU- und Midcap-Vorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 April 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/10/2013
20120466
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BS LOAN FOR SMES AND PRIORITY LENDING
BANKA SPARKASSE DD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for SMEs, infrastructure projects promoted by local authorities and investments of limited scale promoted by final beneficiaries of any size in the fields of knowledge economy, energy, environmental protection, health and education.

Financing of small/medium projects carried out by small and medium sized enterprises, public entities, special purpose vehicles etc.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen