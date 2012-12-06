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SMES TRADE FINANCE FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 450.000.000 €
Dienstleistungen : 450.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/06/2014 : 75.000.000 €
12/06/2013 : 100.000.000 €
12/06/2013 : 125.000.000 €
12/06/2013 : 150.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Dezember 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/06/2013
20120444
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SMES TRADE FINANCE FACILITY
Selected banks operating in trade finance in Greece
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 450 million
EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The EIB would provide guarantees to a network of geographically distributed international banks (“Counterpart Banks”) covering their risk on selected Greek banks (“Guarantee Beneficiaries”) carrying out trade finance operations for SMEs and mid-caps located in Greece.

Following the current market failure experienced by Greek companies and banks in the area of trade finance, the EIB proposes to establish the SMES Trade Finance Facility. The EIB guarantees will help re-activating credit lines in favour of Greek banks by international banks.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with the applicable national and EU legislation, to the extent relevant.

Final beneficiaries will be requested to comply with the applicable national and EU legislation, to the extent relevant.

Kommentar(e)

This operation, subject to approval by the EIB’s Governing Bodies, will be the first fully-dedicated trade support operation established by the Bank.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen