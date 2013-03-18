Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
72.885.216,9 €
Länder
Sektor(en)
Nicaragua : 72.885.216,9 €
Wasser, Abwasser : 72.885.216,9 €
Unterzeichnungsdatum
24/03/2018 : 13.167.341,65 €
5/12/2013 : 59.717.875,25 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME
Related public register
17/06/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DOCUMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL
Related public register
18/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Rivas
Related public register
18/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Nandaime
Related public register
18/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Condega
Related public register
18/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de El Rama-la Esperanza
Related public register
18/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Nueva Guinea

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 März 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/12/2013
20120438
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 73 million
EUR 296 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of the first phase of the government programme aimed at the improvement and expansion of the provisions of drinking water, as well as sanitation in secondary cities in Nicaragua.

The project is included in the Integrated Sector Programme for Human Water and Sanitation (Programa VIDA / LIFE PROGRAMME) developed by the government of Nicaragua to achieve the United Nations Millennium Development Goals. The programme will be implemented from 2012-2030 and is expected to benefit about three million people in water and sanitation in both urban and rural areas. It consists of the first phase of the government programme aimed at the improvement and expansion of the provisioning of drinking water as well as sanitation in secondary cities in Nicaragua.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is driven by the commitment of the Nicaraguan government to achieve the UN Millennium Development Goals i.e. halve by 2015 the proportion of people without sustainable access to safe drinking water. The project will have a positive environmental impact through the reduction of pollution and the improvement of the quality of water supplied to the population. Health risks associated to the quality of water will be therefore substantially reduced. During appraisal, environmental procedures under EIB guidelines and promoter capacity will be assessed.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME
17/06/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DOCUMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL
18/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Rivas
18/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Nandaime
18/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Condega
18/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de El Rama-la Esperanza
18/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Nueva Guinea
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48259104
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120438
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DOCUMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218466
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120438
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Rivas
Datum der Veröffentlichung
18 Mar 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125160882
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120438
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Nandaime
Datum der Veröffentlichung
18 Mar 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125151830
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120438
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Condega
Datum der Veröffentlichung
18 Mar 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129047614
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120438
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de El Rama-la Esperanza
Datum der Veröffentlichung
18 Mar 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125153159
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120438
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Nueva Guinea
Datum der Veröffentlichung
18 Mar 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125158202
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120438
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME
Related public register
17/06/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DOCUMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL
Related public register
18/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Rivas
Related public register
18/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Nandaime
Related public register
18/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Condega
Related public register
18/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de El Rama-la Esperanza
Related public register
18/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Estudio de Impacto Ambiental - Sistema de Saneamiento de Nueva Guinea
Andere Links
Übersicht
WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME
Datenblätter
WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME

Videos

Thumbnail: Die EIB kämpft gemeinsam mit ihren Partnern gegen die Covid-19-Folgen außerhalb der EU
Die EIB kämpft gemeinsam mit ihren Partnern gegen die Covid-19-Folgen außerhalb der EU
Learn more

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen