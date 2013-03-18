WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project consists of the first phase of the government programme aimed at the improvement and expansion of the provisions of drinking water, as well as sanitation in secondary cities in Nicaragua.
The project is included in the Integrated Sector Programme for Human Water and Sanitation (Programa VIDA / LIFE PROGRAMME) developed by the government of Nicaragua to achieve the United Nations Millennium Development Goals. The programme will be implemented from 2012-2030 and is expected to benefit about three million people in water and sanitation in both urban and rural areas. It consists of the first phase of the government programme aimed at the improvement and expansion of the provisioning of drinking water as well as sanitation in secondary cities in Nicaragua.
The project is driven by the commitment of the Nicaraguan government to achieve the UN Millennium Development Goals i.e. halve by 2015 the proportion of people without sustainable access to safe drinking water. The project will have a positive environmental impact through the reduction of pollution and the improvement of the quality of water supplied to the population. Health risks associated to the quality of water will be therefore substantially reduced. During appraisal, environmental procedures under EIB guidelines and promoter capacity will be assessed.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
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