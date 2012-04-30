WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
The Project is a 389 MW offshore windfarm in the Irish Sea (Northwest England), comprising 108 turbines on monopile foundations.
The Project comprises the development, construction, operation and maintenance of a 389 MW offshore wind farm in the Irish Sea. It is located 14 kilometres southwest of Barrow- in-Furness in the Northwest of England, where the water depth ranges between 17 and 24 meters. The Project’s grid connection assets will be transferred to an independent operator (OFTO) after construction.
By virtue of its technical characteristics the Project is classified as an Annex II-project according to the EIA- Directive 2011/92/EU. National legislation requires a full EIA including public consultation for offshore wind farms. EIA was conducted including a detailed biodiversity assessment, covering marine and terrestrial habitat, mammals, birds, fish and benthic fauna. The approval was granted by the competent authority following extensive public consultation.
The Promoter is not subject to the Utilities Directive 2004/17/EC for the purchase of the Project’s equipment as the concession to build an offshore wind farm was granted following a competitive tender (Round 2) launched by the UK government.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.