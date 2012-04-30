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WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM

Unterzeichnung(en)

Betrag
209.303.316,57 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 209.303.316,57 €
Energie : 209.303.316,57 €
Unterzeichnungsdatum
31/01/2014 : 92.215.425,21 €
11/09/2014 : 117.087.891,36 €
Andere Links
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22/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM
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17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WIND
Related public register
17/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Februar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/01/2014
20120430
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM
DONG ENERGY A/S IBERDROLA SA Each Promoter will normally be entitled to up to 50% of the proposed EIB finance.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 170 million (EUR 203 million)
GBP 1360 million (EUR 1627 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project is a 389 MW offshore windfarm in the Irish Sea (Northwest England), comprising 108 turbines on monopile foundations.

The Project comprises the development, construction, operation and maintenance of a 389 MW offshore wind farm in the Irish Sea. It is located 14 kilometres southwest of Barrow- in-Furness in the Northwest of England, where the water depth ranges between 17 and 24 meters. The Project’s grid connection assets will be transferred to an independent operator (OFTO) after construction.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By virtue of its technical characteristics the Project is classified as an Annex II-project according to the EIA- Directive 2011/92/EU. National legislation requires a full EIA including public consultation for offshore wind farms. EIA was conducted including a detailed biodiversity assessment, covering marine and terrestrial habitat, mammals, birds, fish and benthic fauna. The approval was granted by the competent authority following extensive public consultation.

The Promoter is not subject to the Utilities Directive 2004/17/EC for the purchase of the Project’s equipment as the concession to build an offshore wind farm was granted following a competitive tender (Round 2) launched by the UK government.

Weitere Unterlagen
22/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WIND
17/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47381054
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120430
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221752
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120430
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM
Datum der Veröffentlichung
17 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69159576
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120430
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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22/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM
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17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WIND
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17/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM
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Übersicht
WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM
Datenblätter
WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen