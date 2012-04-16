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WARTSILA RDI IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweiz : 8.100.000 €
Italien : 26.961.000 €
Finnland : 114.939.000 €
Industrie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/06/2013 : 8.100.000 €
13/06/2013 : 26.961.000 €
13/06/2013 : 114.939.000 €
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Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARTSILA RDI IV
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WARTSILA RDI IV
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Weiteres EIB-Darlehen für umweltfreundlichere Schiffsmotoren und Kraftwerke

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/06/2013
20120416
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WARTSILA RDI IV
WÄRTSILÄ CORPORATION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter’s research, development and innovation (RDI) activities in four-stroke (medium speed) and two-stroke (low speed) engines for marine and power plant applications as well as in marine propulsion systems between 2013 and 2015.

The main objectives of the project include improved efficiency, environmental performance, reliability, lifecycle costs and automation. The project is also expected to bring about positive environmental results and improved energy efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development and will be carried out in existing facilities, already authorised, that are expected no to change their scope due to the project; thus an Environmental Impact Assessment (EIA) would not be required by the EIA Directive 2011/92/EU. However, full environmental details will be assessed by the Bank’s services during the appraisal.

The promoter is a private company operating in the manufacturing sector and not having a status of a contracting authority. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Weitere Unterlagen
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARTSILA RDI IV
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WARTSILA RDI IV
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Weiteres EIB-Darlehen für umweltfreundlichere Schiffsmotoren und Kraftwerke

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARTSILA RDI IV
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46541233
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120416
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
EFTA-Länder
Länder
Finnland
Italien
Schweiz
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WARTSILA RDI IV
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74303791
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120416
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
EFTA-Länder
Länder
Finnland
Italien
Schweiz
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARTSILA RDI IV
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WARTSILA RDI IV
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Übersicht
WARTSILA RDI IV
Datenblätter
WARTSILA RDI IV
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Weiteres EIB-Darlehen für umweltfreundlichere Schiffsmotoren und Kraftwerke

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Finnland: Weiteres EIB-Darlehen für umweltfreundlichere Schiffsmotoren und Kraftwerke
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02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARTSILA RDI IV
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WARTSILA RDI IV

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen