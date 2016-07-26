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BUCHAREST GLINA II

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 75.000.000 €
Wasser, Abwasser : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/11/2017 : 75.000.000 €
Andere Links
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23/01/2019 - Nicht-technische Zusammenfassung - BUCHAREST GLINA II - REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Juli 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/11/2017
20120391
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BUCHAREST GLINA II
Bucharest Municipality
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 353 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Finalisation of Glina wastewater treatment plant, rehabilitation of the main sewer collectors and of Dambovita sewer collector canal (CASETA)

To have adequate treatment of the entire wastewater flow from the city at levels that comply with EU Directives, to reduce the level of infiltration rate in the sewer network and to have a sustainable solution for processing the entire sewage sludge production.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is strongly environmentally driven and therefore has predominantly positive effects on the environment. The assessment pursuant to SEA Directive 2001/42/EC and to respective national GD1076/2004 was carried out for the overall Operational Programme. The project was subject to Environmental Impact Assessment (EIA) screening (screened in), and subsequently to the environmental impact assessment pursuant to Directive 2011/92/EC and respective national GD 445/2009. The Environmental Agreement was issued in 01/2013. Separate assessments were carried out for effects on the sites in NATURA 2000 network (pursuant to Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC). The project is unlikely to have significant negative effects on the protected areas and sites.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU as well as Directive 2007/66/EC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
01/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - BUCHAREST GLINA II
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUCHAREST GLINA II
23/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BUCHAREST GLINA II - Environmental Impact Assessment
23/01/2019 - Nicht-technische Zusammenfassung - BUCHAREST GLINA II - REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - BUCHAREST GLINA II
Datum der Veröffentlichung
1 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67934154
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120391
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUCHAREST GLINA II
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48705954
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120391
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BUCHAREST GLINA II - Environmental Impact Assessment
Datum der Veröffentlichung
23 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48254310
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120391
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - BUCHAREST GLINA II - REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC
Datum der Veröffentlichung
23 Jan 2019
Sprache
Rumänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46690677
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120391
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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BUCHAREST GLINA II
Datenblätter
BUCHAREST GLINA II

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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