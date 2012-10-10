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UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL

Unterzeichnung(en)

Betrag
94.357.666,56 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 94.357.666,56 €
Verkehr : 94.357.666,56 €
Unterzeichnungsdatum
19/11/2014 : 94.357.666,56 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Related public register
28/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/11/2014
20120386
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL
ASSOCIATED BRITISH PORTS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 68 million (GBP 55 million)
EUR 136 million (GBP 110 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Redevelopment of Alexandra Dock at Port of Hull to provide a site for an offshore wind turbine manufacturing facility with a riverside berth and storage areas for turbine components.

The project will service vessels operating in the North Sea installing offshore wind turbines, the development of which supports EU and national targets for renewable energy and thus contributes to environmental and security of energy supply objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project has been the subject of a full EIA, including environmental impact studies (EIS), biodiversity assessments, and public consultation. The EIS non-technical summary (NTS) has been provided to the Bank. Compliance with the SEA directive, the Water Framework Directive, climate change adaptation issues, the EIA process and status of authorisations, biodiversity assessment requirements, residual impacts of the project, as well as compensation measures and monitoring for the project will be reviewed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
28/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL
Datum der Veröffentlichung
28 Apr 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58674230
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120386
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85528743
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120386
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
28/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL
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Übersicht
UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL
Datenblätter
UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen