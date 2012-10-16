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HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

Unterzeichnung(en)

Betrag
161.904.424,5 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 161.904.424,5 €
Dienstleistungen : 161.904.424,5 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2012 : 161.904.424,5 €
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22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB unterstützt Entwicklung des Humankapitals und wissenschaftliche Forschung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/12/2012
20120343
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 143 million (HUF 43000 million)
EUR 321 million (HUF 96914 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The purpose of the project is to co-finance the basic research activities and academic operations of the Hungarian Academy of Sciences.

The Bank would finance only intangible research works programmed by HAS for years 2012-2014. The Project will include a/o research and scientific expenditures of HAS Research Institutes and Academic Research Units of Hungarian Universities, located throughout the country, HAS Momentum Reform Programme as well as remuneration of HAS scientific personnel (Elected Members of the Academy, Doctors of Science). The Project may include also support for laboratory equipment.
The Hungarian Academy of Sciences (HAS) is the most important and prestigious learned society of Hungary.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Since no capital investment in new infrastructure is foreseen the project makes it unlikely that an EIA would be required in accordance with EIA Directive 2011/92/EU. However, the Bank’s services will verify during the appraisal whether an EIA might be required for any project component.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
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Ungarn: EIB unterstützt Entwicklung des Humankapitals und wissenschaftliche Forschung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
Datum der Veröffentlichung
22 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46232760
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120343
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59506256
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120343
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen