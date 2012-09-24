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REGION RHONE-ALPES MATERIEL ROULANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/02/2013 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION RHONE-ALPES MATERIEL ROULANT
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - REGION RHONE-ALPES MATERIEL ROULANT
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und Regionalrat Rhône-Alpes unterzeichnen Darlehen von 200 Mio EUR für den Kauf von TER-Zügen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/02/2013
20120339
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REGION RHONE-ALPES MATERIEL ROULANT
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet consiste en l’achat de 40 rames électriques à deux niveaux, soit environ 14 000 places pour le réseau ferroviaire en Rhône-Alpes.

Imroving rail transport sur le réseau de la Région Rhône-Alpes by renewing and augmenting le parc de rames TER.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La fabrication de matériel roulant ne tombe dans le champ ni de l’Annexe I ni de l’Annexe II de la Directive 2012/92/EU concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
Durant l’instruction du projet, la Banque vérifiera les spécifications techniques du matériel, et plus particulièrement les exigences en matière d’efficacité énergétique et de bruit des nouvelles rames.

L’acquisition des 40 rames du projet se fait dans le cadre d’un contrat-cadre signé le 24 février 2010 par la SNCF, pour le compte des Régions, avec Bombardier pour la fourniture d’un maximum de 860 rames.
La Banque exigera du Promoteur qu’il s’assure que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été/soient passés conformément à la Directive applicable en matière de passation des marchés (Directive 2004/18/EEC ou 2004/17/EEC et Directive 2007/66/EC), avec publication des avis d’appel d’offres le cas échéant.

Weitere Unterlagen
16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION RHONE-ALPES MATERIEL ROULANT
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - REGION RHONE-ALPES MATERIEL ROULANT
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und Regionalrat Rhône-Alpes unterzeichnen Darlehen von 200 Mio EUR für den Kauf von TER-Zügen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION RHONE-ALPES MATERIEL ROULANT
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54956176
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120339
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - REGION RHONE-ALPES MATERIEL ROULANT
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80184195
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120339
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION RHONE-ALPES MATERIEL ROULANT
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - REGION RHONE-ALPES MATERIEL ROULANT
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Übersicht
REGION RHONE-ALPES MATERIEL ROULANT
Datenblätter
REGION RHONE-ALPES MATERIEL ROULANT
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und Regionalrat Rhône-Alpes unterzeichnen Darlehen von 200 Mio EUR für den Kauf von TER-Zügen

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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