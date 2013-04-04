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CAF TRAIN TECHNOLOGY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 125.000.000 €
Verkehr : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/11/2013 : 125.000.000 €
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02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAF TRAIN TECHNOLOGY RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 April 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/11/2013
20120335
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAF TRAIN TECHNOLOGY RDI
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the promoter's investments in research, development and innovation (RDI) of railways and train components.

The project comprises the promoter's investments in research, development and innovation (RDI) of railways (signalling, rail-integral systems and processes efficiency) and train components (urban, sub/inter-urban, high speed trains). The project's activities focus on improving energy efficiency, reliability, and furthering into eco-design concepts in the development of technologies applied to rail products such as traction, bogies - wheels, axles and axle gears, body shells, rail control and communications, or electrification.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The activities are expected to be carried out in existing R&D centres that will not change their scope due to the project, and is not subject to Directive 2011/92/EU; an Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not needed. However the Bank's services will further assess all the environmental details during the due diligence.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAF TRAIN TECHNOLOGY RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAF TRAIN TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47463366
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120335
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAF TRAIN TECHNOLOGY RDI
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen