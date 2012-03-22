WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Rehabilitation and construction of water/ sanitation infrastructure in secondary cities and small communities in Armenia.
The project aims to upgrade the service to an efficient, continuous supply of reliable, high quality drinking water free from contamination risks such as polluted ground water. This will include significant leakage reduction and related measures such as proper metering and pump replacement, all resulting in energy savings. The service coverage will also be extended. Investments on the waste water side will include reinforcement of the collection network and at least one wastewater treatment plant.
The upgraded infrastructure and services will have a net positive impact on the environment, however some minor undesirable negative impacts may occur during construction and operation. The project's compliance with all applicable national environmental legislation as well as the EU environmental and social principles, standards and practices will be verified during appraisal.
The procurement procedures of KfW, the lead financier in this case, will be followed in first instance. If necessary, to satisfy compliance with the Bank's Guide to Procurement, additional measures will be agreed with KfW
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.