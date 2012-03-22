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WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Armenien : 25.500.000 €
Wasser, Abwasser : 25.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/06/2014 : 25.500.000 €
Andere Links
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12/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE
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07/12/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE - Gyumri City Area
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08/06/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE - Gegharkunik Marz
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08/06/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE - Vayots Dzor marz & Syunik Marzes
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08/06/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE - Lori and Armavir regions
Zugehörige Pressemitteilungen
Armenien: EIB unterstützt Entwicklung des Wassersektors

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 August 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/06/2014
20120322
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE
Public Entities
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 26 million
EUR 73 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Rehabilitation and construction of water/ sanitation infrastructure in secondary cities and small communities in Armenia.

The project aims to upgrade the service to an efficient, continuous supply of reliable, high quality drinking water free from contamination risks such as polluted ground water. This will include significant leakage reduction and related measures such as proper metering and pump replacement, all resulting in energy savings. The service coverage will also be extended. Investments on the waste water side will include reinforcement of the collection network and at least one wastewater treatment plant.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The upgraded infrastructure and services will have a net positive impact on the environment, however some minor undesirable negative impacts may occur during construction and operation. The project's compliance with all applicable national environmental legislation as well as the EU environmental and social principles, standards and practices will be verified during appraisal.

The procurement procedures of KfW, the lead financier in this case, will be followed in first instance. If necessary, to satisfy compliance with the Bank's Guide to Procurement, additional measures will be agreed with KfW

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
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Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Armenien: EIB unterstützt Entwicklung des Wassersektors

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
12 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52033870
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120322
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Armenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE - Gyumri City Area
Datum der Veröffentlichung
7 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151807944
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120322
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Armenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE - Gegharkunik Marz
Datum der Veröffentlichung
8 Jun 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157705064
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120322
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Armenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE - Vayots Dzor marz & Syunik Marzes
Datum der Veröffentlichung
8 Jun 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157704249
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120322
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Armenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE - Lori and Armavir regions
Datum der Veröffentlichung
8 Jun 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157003365
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120322
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Armenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen