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YEREVAN WATER SUPPLY IMPROVEMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
5.144.410,96 €
Länder
Sektor(en)
Armenien : 5.144.410,96 €
Wasser, Abwasser : 5.144.410,96 €
Unterzeichnungsdatum
27/06/2014 : 5.144.410,96 €
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - YEREVAN WATER SUPPLY IMPROVEMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Armenien: EIB unterstützt Entwicklung des Wassersektors

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 April 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/06/2014
20120316
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
YEREVAN WATER SUPPLY IMPROVEMENT
YEREVAN MUNICIPALITY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 5 million
EUR 18 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

An investment programme to improve the water supply and wastewater services provided by Yerevan Djur CJSC in Yerevan and several surrounding villages.

The objectives of this project are the rehabilitation and zoning of the water supply network in Yerevan, the replacement of household connections, and the expansion of the sewerage network coverage.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will have a positive social impact by improving the quality of the water and wastewater services provided by Yerevan Djur CJSC. The project’s compliance with all applicable national environmental legislation as well as the EU environmental and social principles, standards and practices will be verified during appraisal.

The contracts will likely be procured by Yerevan Djur CJSC in accordance with the procurement policies and rules of the EBRD as the lead financier and in compliance with best international practice. Where applicable, the calls for tenders and the award notices will be published in the EU Official Journal.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - YEREVAN WATER SUPPLY IMPROVEMENT
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Armenien: EIB unterstützt Entwicklung des Wassersektors

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - YEREVAN WATER SUPPLY IMPROVEMENT
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48921719
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120316
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Armenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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