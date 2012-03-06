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THAMES TIDEWAY TUNNEL

Unterzeichnung(en)

Betrag
887.333.941,76 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 887.333.941,76 €
Wasser, Abwasser : 887.333.941,76 €
Unterzeichnungsdatum
12/05/2016 : 887.333.941,76 €
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Related public register
19/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THAMES TIDEWAY TUNNEL
Related public register
19/09/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - THAMES TIDEWAY TUNNEL
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 700 Millionen Pfund Sterling für das Projekt Thames Tideway Tunnel

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/05/2016
20120306
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
THAMES TIDEWAY TUNNEL
THAMES WATER UTILITIES LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 700 million (EUR 893 million)
GBP 4578 million (EUR 5837 million)
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The construction and operation of a 25km-long, up to 7.2m-diameter tunnel following the route of the River Thames under the centre of London to capture discharges of sewage that presently overflow directly into the river.

The aim of the Project is to comply with the EU Urban Wastewater Treatment Directive and to improve the quality of the tidal section of the Thames.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Project is driven by the need to comply with the Urban Wastewater Treatment Directive (91/271/EEC) and ecological objectives for the tidal section of the Thames set by the UK Environment Agency. The Promoter complies with the requirements of EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC. The Promoter carries out Environmental Impact Assessment procedures where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Dir 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
19/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THAMES TIDEWAY TUNNEL
19/09/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - THAMES TIDEWAY TUNNEL
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 700 Millionen Pfund Sterling für das Projekt Thames Tideway Tunnel

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THAMES TIDEWAY TUNNEL
Datum der Veröffentlichung
19 Sep 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54634604
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120306
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - THAMES TIDEWAY TUNNEL
Datum der Veröffentlichung
19 Sep 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54642182
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120306
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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19/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THAMES TIDEWAY TUNNEL
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19/09/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - THAMES TIDEWAY TUNNEL
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Übersicht
THAMES TIDEWAY TUNNEL
Datenblätter
THAMES TIDEWAY TUNNEL
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 700 Millionen Pfund Sterling für das Projekt Thames Tideway Tunnel

Aktuelles und Storys

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Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 700 Millionen Pfund Sterling für das Projekt Thames Tideway Tunnel
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19/09/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - THAMES TIDEWAY TUNNEL

Photogallery

Construction of a 25km long tunnel following the route of the River Thames to capture untreated sewage that currently overflows into the river
Thames Tideway Tunnel
©To be defined

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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