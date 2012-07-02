Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MFB GLOBAL LOAN V

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 200.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/10/2014 : 100.000.000 €
9/10/2012 : 100.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB unterstützt KMU und Kommunen über die MFB mit 100 Millionen Euro
Zugehörige Pressemitteilungen
Verwaltungsrat der EIB genehmigt neue Finanzierungen für KMU, Forschung und strategische Infrastruktur in Europa
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB unterstützt kleine Privatunternehmen mit weiteren 100 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Juli 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/10/2012
20120289
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MFB SME & GLOBAL LOAN V
MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global Loan for financing of small and medium-scale projects promoted by public sector entities and SMEs with up to 250 employees.

The loan falls under the scope of the EU objectives through its contribution to regional development and towards increasing competitiveness and productivity of SMEs, as well as providing support to public sector promoters, in particular local and regional authorities, as well as public and private utility companies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The intermediary will be required to ensure compliance of projects under the EIB loan with applicable national and EU legislation.

The intermediary will be required to ensure compliance of projects under the EIB loan with applicable national and EU legislation.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB unterstützt KMU und Kommunen über die MFB mit 100 Millionen Euro
Zugehörige Pressemitteilungen
Verwaltungsrat der EIB genehmigt neue Finanzierungen für KMU, Forschung und strategische Infrastruktur in Europa
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB unterstützt kleine Privatunternehmen mit weiteren 100 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB unterstützt KMU und Kommunen über die MFB mit 100 Millionen Euro
Zugehörige Pressemitteilungen
Verwaltungsrat der EIB genehmigt neue Finanzierungen für KMU, Forschung und strategische Infrastruktur in Europa
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB unterstützt kleine Privatunternehmen mit weiteren 100 Mio EUR
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen