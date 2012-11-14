Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

UNIVERSITY OF LEICESTER

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.142.721,78 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 65.142.721,78 €
Bildung : 65.142.721,78 €
Unterzeichnungsdatum
23/05/2013 : 21.935.331,04 €
23/05/2013 : 43.207.390,74 €
Andere Links
Related public register
15/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF LEICESTER
Related public register
14/11/2012 - Nicht-technische Zusammenfassung - UNIVERSITY OF LEICESTER - Extended Phase 1 Habitat Survey
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF LEICESTER
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB vergibt 55 Mio Pfund für den Campus der University of Leicester

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 November 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/05/2013
20120270
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNIVERSITY OF LEICESTER
UNIVERSITY OF LEICESTER
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 74 million (GBP 60 million)
EUR 170 million (GBP 138 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Capital expenditure investment programme dedicated to the development and refurbishment of the University of Leicester's campus.

The purpose of the project is to construct and refurbish teaching, research and supporting facilities of the University of Leicester. The project will include construction of a new medical school building on a greenfield site and the creation of six research centres of excellence focused in areas such as genetics and sport medicine. The project will also include the construction of a new management training centre and new state of the art conference facilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities and research institutions are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment. An EIA is therefore not required in accordance with the EIA Directive 2011/92/EU. However, parts of the investment cover the construction of new facilities may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project. Potential impact of Natura 2000 conservation sites will also be checked.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
15/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF LEICESTER
14/11/2012 - Nicht-technische Zusammenfassung - UNIVERSITY OF LEICESTER - Extended Phase 1 Habitat Survey
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF LEICESTER
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB vergibt 55 Mio Pfund für den Campus der University of Leicester

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF LEICESTER
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46169659
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120270
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - UNIVERSITY OF LEICESTER - Extended Phase 1 Habitat Survey
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2012
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221794
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120270
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF LEICESTER
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86510211
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120270
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF LEICESTER
Related public register
14/11/2012 - Nicht-technische Zusammenfassung - UNIVERSITY OF LEICESTER - Extended Phase 1 Habitat Survey
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF LEICESTER
Andere Links
Übersicht
UNIVERSITY OF LEICESTER
Datenblätter
UNIVERSITY OF LEICESTER
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB vergibt 55 Mio Pfund für den Campus der University of Leicester

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB vergibt 55 Mio Pfund für den Campus der University of Leicester
Andere Links
Related public register
15/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF LEICESTER
Related public register
14/11/2012 - Nicht-technische Zusammenfassung - UNIVERSITY OF LEICESTER - Extended Phase 1 Habitat Survey
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF LEICESTER

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen